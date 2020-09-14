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Akar: 1974’te ne yaptıysak, aynısını yapmaya hazırız

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerine katılan Bakan Akar, "Biz Kıbrıs'ı milli mesele kabul ediyoruz ve buradayız. Burada bize düşen görev neyse, 1974'te ne yaptıysak aynı ruh, aynı heyecan, aynı esaslar dahilinde KKTC'li kardeşlerimizin güvenliği, bekası için her türlü şeyi yaptık, yapmaya hazırız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Sozcu.com.tr
11:32 -
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Akar: 1974’te ne yaptıysak, aynısını yapmaya hazırız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın “Seçkin Gözlemci Günü” faaliyetlerini takip etti.

“HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ”

Tatbikatın sonunda askerlere ve komuta kademesine seslenen Akar, “Biz Kıbrıs’ı milli mesele kabul ediyoruz ve buradayız. Burada bize düşen görev neyse, 1974’te ne yaptıysak aynı ruh, aynı heyecan, aynı esaslar dahilinde KKTC’li kardeşlerimizin güvenliği, bekası için her türlü şeyi yaptık, yapmaya hazırız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu. (İHA)

şehit TSK
Son güncelleme: 11:43 14.09.2020
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