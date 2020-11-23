Akar’dan ABD’ye: Tehdit ve yaptırımdan kaçınmalıyız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 12. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu’na video konferans yöntemiyle katıldı. Hulusi Akar, moderatörün, “Yeni gelen ABD yönetimi ile Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişimi hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna kapsamlı bir yanıt verdi. “Bazı sorunların ilişkilerimize gölge düşürdüğü aşikardır” diyen Akar, şunları söyledi.

YENİ YÖNETİMLE YAKINDAN ÇALIŞMAYI DİLİYORUZ

– Türkiye ve ABD, köklü ve stratejik öneme sahip ilişkiler içerisinde 70 yıla yakın bir süredir değişmez birer müttefiktir. Yeni ABD yönetimindeki meslektaşlarımız ile de yakından çalışmayı diliyoruz. Bilinen bazı sorunların Türk-Amerikan ilişkilerine gölge düşürdüğü de aşikardır. S-400 tedariki büyük bir sorun teşkil etmiştir. Bu konuda niyetimizin yalnızca 83 milyon Türk vatandaşına ve ülkemize, hava ve füze savunması sağlamak olduğunu belirtmek istiyorum.

ENDİŞELERİ GİDERMEK İÇİN İSTEKLİYİZ

– F-35 teknolojisinin güvenliği Amerika Birleşik Devletleri için olduğu kadar Türkiye için de kesinlikle önem arz etmektedir. Biliyoruz ki ABD bu konuyla ilgili endişelere sahip ancak biz bu endişeleri gidermek için istekliyiz. Her ne olursa olsun, 70 senelik iki müttefik arasındaki anlaşmazlıkları ele alırken uygun olmayan bu tehditkar dilden ve yaptırım söylemlerinden kaçınmalıyız.

– Transatlantik bölge de dahil olmak üzere Türkiye geniş bir alanda oldukça elzem bir rol almaktadır. Küresel bir güç olan ABD’nin ve bölgesel bir güç olan Türkiye’nin birbirlerini tamamlamaya devam edeceğine inanıyorum. Sonuç olarak, ortak değerlerimize ve uzun süreli ortak ilgilerimize dayanan ittifak bağlarımızın, barış ve güvenliğe önemli katkılarda bulunmaya devam edeceğine inanıyorum. (DHA)

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