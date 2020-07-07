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Akar’dan Fransa’ya tepki: Kabul etmemiz mümkün değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Libya'da meşru hükümetle çalıştığını vurgulayarak Fransa'ya tepki gösterdi. Akar NATO'yu işaret ederek "Fransa’nın hiçbir şekilde kendi iç siyasetiyle alakalı konuları burada malzeme yapmamasının ittifakın iyiliği bakımından, ittifakın çıkarları bakımından çok önemli olduğunu değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

16:29 -
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Akar’dan Fransa’ya tepki: Kabul etmemiz mümkün değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Fransa’ya tepki…

Akar şunları söyledi:

* Burada Libya'ya karşı bizim sorumluluğumuz da Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümetiyle ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Bunların hepsi meşru faaliyetlerdir.

* Meşru hükümetle beraber çalışıyoruz ve bu yaptıklarımızın hepsi de açık ve ortada. Uluslararası hukuka da uygun şekilde çalışmalarımız sürüyor.

“MÜMKÜN DEĞİL”

* Dolayısıyla Fransa'nın hiçbir şekilde kendi iç siyasetiyle alakalı konuları burada malzeme yapmamasının ittifakın iyiliği bakımından, ittifakın çıkarları bakımından çok önemli olduğunu değerlendiriyorum.

* Geçtiğimiz günlerde hiçbir şekilde altını dolduramadıkları şekilde Fransızlar tarafından bir iddiada bulunuldu, kendi gemilerinin taciz edildiğine dair bir şey oldu. Bunu bizim kesinlikle kabul etmemiz mümkün değil.

Birleşmiş Milletler Fransa Libya NATO taciz Türkiye
Son güncelleme: 16:44 07.07.2020
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