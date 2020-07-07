Akar’dan Fransa’ya tepki: Kabul etmemiz mümkün değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Fransa’ya tepki…
Akar şunları söyledi:
* Burada Libya'ya karşı bizim sorumluluğumuz da Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümetiyle ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Bunların hepsi meşru faaliyetlerdir.
* Meşru hükümetle beraber çalışıyoruz ve bu yaptıklarımızın hepsi de açık ve ortada. Uluslararası hukuka da uygun şekilde çalışmalarımız sürüyor.
“MÜMKÜN DEĞİL”
* Dolayısıyla Fransa'nın hiçbir şekilde kendi iç siyasetiyle alakalı konuları burada malzeme yapmamasının ittifakın iyiliği bakımından, ittifakın çıkarları bakımından çok önemli olduğunu değerlendiriyorum.
* Geçtiğimiz günlerde hiçbir şekilde altını dolduramadıkları şekilde Fransızlar tarafından bir iddiada bulunuldu, kendi gemilerinin taciz edildiğine dair bir şey oldu. Bunu bizim kesinlikle kabul etmemiz mümkün değil.