Akar’dan Fransa’ya tepki: Kabul etmemiz mümkün değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Fransa’ya tepki…

Akar şunları söyledi:

* Burada Libya'ya karşı bizim sorumluluğumuz da Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümetiyle ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Bunların hepsi meşru faaliyetlerdir.

* Meşru hükümetle beraber çalışıyoruz ve bu yaptıklarımızın hepsi de açık ve ortada. Uluslararası hukuka da uygun şekilde çalışmalarımız sürüyor.

“MÜMKÜN DEĞİL”

* Dolayısıyla Fransa'nın hiçbir şekilde kendi iç siyasetiyle alakalı konuları burada malzeme yapmamasının ittifakın iyiliği bakımından, ittifakın çıkarları bakımından çok önemli olduğunu değerlendiriyorum.

* Geçtiğimiz günlerde hiçbir şekilde altını dolduramadıkları şekilde Fransızlar tarafından bir iddiada bulunuldu, kendi gemilerinin taciz edildiğine dair bir şey oldu. Bunu bizim kesinlikle kabul etmemiz mümkün değil.