Bakan Akar’dan Macron açıklaması…

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere'de yayın yapan bir televizyon kanalına son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğu Akdeniz’deki faaliyetlere yönelik olarak Türkiye’nin kendi kıta sahasında daha önce de yaptığı gibi tamamen teknik, bilimsel çalışmalar yaptığını aktaran Bakan Akar, “Kendi hakkımız çerçevesinde bunu kullanıyoruz. Burada herhangi bir şekilde tahrik söz konusu değil. Bunu daha önce de yaptık, Oruç Reis’te de bunu yapıyoruz. Kendi haklarımızı kullanmamızın bir uzantısı bu. Şu anda Oruç Reis, ilgili bakanlık tarafından planları çerçevesinde limana alındı. Ama aynı anda diğer gemilerimiz kendi bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bizim çalışmalarımız planlı programlı, açık, şeffaf, mevcut hakların kullanılmasından ibaret” ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye karşıtı açıklamalarına da değinen Bakan Akar, Türkiye’nin barıştan, diyalogdan yana olduğunu ve bu konuda gayret gösterdiğini kaydetti. Türkiye’nin hak ve hukukunu kullanmaya devam edeceğini ifade eden Bakan Akar, şunları söyledi:

* Sayın Macron kendi problemlerini örtbas etmek için bir takım roller peşinde koşuyor. Binlerce kilometreden gelip Doğu Akdeniz’de kendilerine bir rol kapmaya çalışıyor.

* Bunlar doğru şeyler değil. Biz kendi hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz ve her zaman komşumuz Yunanistan ile görüşmeye, diyaloğumuzu sürdürmeye hazır olduğumuzu belirttik, belirtmeye devam ediyoruz.

* Diğer taraftan da çeşitli şekillerde sık sık yaptırımlardan bahsetmek de bir tehdit dilidir. Gerginliği artırmaktan başka bir şeye yaramıyor.

“MACRON HAYAL GÖRÜYOR”

* Çözüme değil çözümsüzlüğe katkı sağlıyor bu olaylar. Avrupa Birliği’nin burada bir kural koyma, kuralları değiştirme, sınırları belirleme gibi bir yetkisi söz konusu değil. Bunların bilinmesi, görülmesi lazım.

* Burada hakkı, hukuku kendimize göre değil, evrensel hukukun tüm kurallarına uymamız lazım. Sayın Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor.

* Hayal gören Macron’un kendisi. İki yüzyıl önce ölen Napolyon’un rolünü kapmaya çalışıyor ama buna gücünün ve boyunun yetmeyeceğini hep beraber görüyoruz.

Türkiye’nin Akdeniz’e yaklaşık 2 bin kilometre kıyısı olduğunu belirten Bakan Akar, Yunanistan’ın Ege’de uluslararası hukuka aykırı olarak bazı adaları silahlandırdığını belirtti.

“SAYGI GÖSTERİLMESİNİ BEKLİYORUZ”

Silahlandırılan adalar arasında Meis Adası'nın da bulunduğunu bildiren Bakan Akar, “Bu uluslararası hukukun, ülkeler arasındaki anlaşmaların ihlali değil de nedir? Bu, bize bir tehdit değil de nedir? Bu iyi komşuluk ilişkilerine karşı bir darbe değil de nedir? Bunların hepsi gözardı ediliyor ve Yunan komşularımız bencil şekilde kendi haklarından bahsediyorlar. Hiçbir şekilde bize hak tanımamak gibi bir eğilimleri var. Bunun olması mümkün değil. Biz tekrar tekrar hakkımızı, hukukumuzu ortaya koyuyor ve bunlara saygı gösterilmesini bekliyoruz” dedi.