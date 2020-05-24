Akar’dan Yunanistan’a taciz tepkisi: Bunlar çok ciddi tahrikler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvetler komutanlarıyla birlikte Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde bayramlaşmanın ardından İskenderun Deniz Üs Komutanlığı’na geçti.

KOMUTANLARLA VİDEO KONFERANS

İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik tarafından karşılanan Bakan Akar; TCG Karpaz, TCG Karataş karakol gemileri ile TCG Barbaros fırkateyni personeliyle bayramlaştıktan sonra Akdeniz, Ege ve Karadeniz’de görev yapan muharip unsur komutanlarıyla video konferans yöntemiyle görüştü. Son dönemde Ege'de yaşanan olaylara da değinen Akar, şunları söyledi:

TACİZLERİN İZAHI MÜMKÜN DEĞİL

* İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, anlayışımıza, sabrımıza rağmen son günlerde Ege’de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir. Bunlar çok ciddi tahriktir, provokasyondur. Bunun kendilerine hiçbir yararı yoktur.

* İKİ TARAFIN DA MENFAATİNE

Bu konuda herkesin aklını başına toplamasının iki tarafın da menfaatine olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz olayların diyalog ve karşılıklı anlayış çerçevesinde çözülmesi için bugüne kadar her türlü gayreti gösterdik bundan sonra da aynı gayreti göstermeye devam edeceğiz. (İHA)

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