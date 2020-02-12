‘Akar’ın NATO’ya çağrısına Libya operasyonu örnek olabilir’

Emekli Büyükelçi Haluk Ilıcak, NATO’nun karar alması halinde, İdlib’de insani dramı engellemek için görev almasının mümkün olabileceğini söyledi, bu konuda daha önce NATO’nun gerçekleştirdiği Libya operasyonunu örnek gösterdi.

Ilıcak Sözcü’ye yaptığı açıklamada, “Libya’da NATO görev bölgesinin dışında. Üstelik NATO ülkelerine yönelik Libya’dan kaynaklanan bir saldırı da olmamıştı. Ancak yine de NATO Libya’ya müdahale için karar almıştı. Türkiye de önce reddetmiş, sonra kararı onaylamış, NATO müdahalesinde de aktif olarak görev yapmıştı” diye konuştu.

SADECE NATO’YA DEĞİL BM VE ABD’YE DE ÇAĞRI

Teorik olarak mümkün görünse de, NATO’nun İdlib konusunda Libya benzeri bir müdahale karar almasının “yüzde 99 gerçekleşmeyeceğini tahmin ettiğini” Ilıcak, “İdlib’deki durumdan ötürü NATO’ya yönelik “zor durumdayız, insani dram var. Milyonlarca kişinin göç edecek. Yardım edin’ çağrısı yapılmış görünüyor. Ancak Milli Savunma Bakanı Akar, sadece NATO’ya değil, BM’ye de, ABD’ye de benzer çağrıda bulunuyor. Uluslararası kuruluşları, büyük güçleri buradaki insani dramı engellemeye çağırıyor. Çağrı sadece NATO’ya değil. Ancak benim görüşüm, NATO’dan İdlib’e müdahale kararı çıkmayacağı yönünde” diye konuştu.

“5. MADDE FARKLI”

NATO’ya İdlib’deki insani dram konusunda görev alma çağrısı yapmakla, NATO anlaşmasının üye ülkelerin korunması için müdahaleyi içeren 5. maddeyi işletmek arasında fark olduğunu da kaydeden Ilıcak, İdlib konusunda 5. maddenin işletilmesinin söz konusu olamayacağını ifade etti. NATO’nun 5. maddesinin, bir NATO üyesi ülkeye saldırı olursa işletilebileceğine dikkat çeken Ilıcak, “yabancı ülkedeki Türk askerine yönelik saldırılar ise farklı” dedi.

BAKAN AKAR NE DEMİŞTİ?

Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel’deki NATO toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, “NATO ülkeleri, NATO, Avrupa ve dünya, bu (Esed rejiminin İdlib’deki saldırıları) konuya daha yakından bakmalı ve ciddi, somut destek sağlamalıdır. Evlerini ve ailelerini kaybeden insanlar çaresizlik içinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ve bu da radikallerin ellerini güçlendiriyor. Ve öyle ya da böyle radikalleşmenin önünü açıyor.” ifadesini kullanmıştı.