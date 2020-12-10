Akaryakıt tankına düşen kedi, zeytinyağı ile 2 saatte temizlendi

İzzetpaşa Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta bulunan bir apartmanın bodrumda katındaki Fuel Oil tankına dün bir kedi düştü. Tankın içerisinden gelen sesi duyan vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Petrole bulanan kedi, ekipler tarafından alınarak temizlenmek üzere Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım evine gönderildi. İtfaiyeden kedinin durumu hakkında bilgi alan Hayvan Hastanesi ekipleri hızlı bir şekilde hazırlık yaptı.

ZEYTİN YAĞI İLE TEMİZLENDİ

Ardından hastaneye getirilen kedi, Belediye Veteriner İşleri Müdürü Vesile Tutcugil ve ekibi tarafından 15 kilogram zeytinyağ kullanarak 2 saat süren çalışma sonucunda petrolden temizlendi. Temizlenen ve bakımı yapılan kedi koruma altına alındı.

İtfaiye Müdürlüğü'nden haber alır almaz hemen harekete geçtiklerini belirten Veteriner İşleri Müdürü Vesile Tutcugil, “Zeytinyağı ile yıkamamız gerekiyordu. Kedi buraya gelmeden önce zeytinyağını tedarik ettik ve hazırdık. Gelir gelmez hemen müdahaleye başladık. Müdahalemiz yaklaşık 2 saat sürdü ve 15 litreye yakın zeytinyağı kullandık ve temizledik. Şimdilik genel durumu iyi ve bundan sonra da tedavisi devam edecek” dedi. (İHA)