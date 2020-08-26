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Akdeniz’de 3.4 büyüklüğünde deprem! (AFAD ve Kandilli son depremler listesi)

Kandilli Rasathanesi, sabah saatlerinden merkez üssü Akdeniz olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 08.01’de gerçekleşen deprem, yerin 26 kilometre derinliğinde oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde ve komşu ülkelerde gerçekleşen depremleri liste halinde paylaşıyor. İşte son depremler listesi…

09:10 -
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Akdeniz’de 3.4 büyüklüğünde deprem! (AFAD ve Kandilli son depremler listesi)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; gece saat 03.42'de Irak'ta 3.2, saat 05.12'de Girit Adası'nda 3.0 ve 08.01'de Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi. İşte ülkemizde ve komşu ülkelerde yaşanan son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Deprem, şüphesiz hayatımızın gerçeklerinden ve kimi zaman maddi manevi kayıplara yol açan doğal bir afettir. Dünyanın neredeyse tamamında meydana gelen depremler ülkemizde de sıkça görülüyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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