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Akdeniz’de 4.4 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz’de bulunan Girit Adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğiniz duyurdu.

Güncellenme: 12:16, 29/12/2020
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Akdeniz’de 4.4 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Deprem, Saat 11.06'da ve yerin 12.4 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, birçok aktif fay hattı bulunan ülkemizdeki ve komşu ülkelerdeki depremleri liste halinde takipçileriyle paylaşıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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