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Akdeniz’de artçı depremler devam edecek

Yunanistan'ın Akdeniz'de bulunan Girit Adası'nın güneyinde son 10 saat içinde otuz deprem meydana geldi. Jeoloji profesörü Efthymios Lekkas yaptığı açıklamada, Girit'in güneyindeki fay hattında artçı depremlerin devam edeceğiniancak endişe edecek bir durum olmadığını belirtti.

Yaşar ANTER
16:48 -
Haberler Gündem
Akdeniz’de artçı depremler devam edecek

Girit Adası’nın 30 kilometre güneyinde meydana gelen 3.4-4.6 arasındaki depremler ada halkında korku ve heyecan yarattı. Son olarak saat 12.24’te meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından Girit Belediyesi ve sivil savunma ekipleri harekete geçerek özellikle kıyı bölgelerinde vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılar yaptı.

Depremlerde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

”FAY HATTI SÜREKLİ HAREKET HALİNDE OLACAK”

Jeoloji profesörü Efthymios Lekkas, 2 Mayıs’ta meydana gelen 6.4 şiddetindeki depremin ardından Girit’in güneyindeki fay hattında hareketliliğin sürdüğünü, artçı depremlerin devam etmesinin beklendiğini ancak endişeye gerek olmadığını açıkladı.

(Foto: Sözcü / Jeoloji profesörü Efthymios Lekkas)

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Son güncelleme: 16:50 19.05.2020
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