Akdeniz’de artçı depremler devam edecek

Girit Adası’nın 30 kilometre güneyinde meydana gelen 3.4-4.6 arasındaki depremler ada halkında korku ve heyecan yarattı. Son olarak saat 12.24’te meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından Girit Belediyesi ve sivil savunma ekipleri harekete geçerek özellikle kıyı bölgelerinde vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarılar yaptı.

Depremlerde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

”FAY HATTI SÜREKLİ HAREKET HALİNDE OLACAK”

Jeoloji profesörü Efthymios Lekkas, 2 Mayıs’ta meydana gelen 6.4 şiddetindeki depremin ardından Girit’in güneyindeki fay hattında hareketliliğin sürdüğünü, artçı depremlerin devam etmesinin beklendiğini ancak endişeye gerek olmadığını açıkladı.

