Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Akdeniz’de peş peşe depremler!

Akdeniz'de 4 ve 4,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin Muğla'nın Datça ilçesine 274 ile 295 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.

04:40 -
Haberler Gündem
Akdeniz’de peş peşe depremler!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Akdeniz’de saat 03.40’ta 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla’nın Datça ilçesine 269 ila 274 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

İKİNCİ DEPREM 4,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Akdeniz’de saat 04.09’da 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 6,05 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla’nın Datça ilçesine 290 ila 295 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

deprem Muğla
Son güncelleme: 05:10 27.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more