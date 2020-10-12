Akdeniz’de deprem fırtınası: 6 saatte 48 sarsıntı yaşandı

Akdeniz'deki Girit Adası'nın kuzey doğusunda gece yarısından itibaren sabaha kadar geçen 4 saatte 5 ayrı deprem yaşanması, vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre; bu gece yarısı 03.30'da 4,8 büyüklüğünde, 03.44'te ise 4.2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

GİRİTLİLER GÜNE DEPREMLE UYANDI

Bu iki depremin ardından aynı bölgede büyüklüğü 3,8 ve 3,7 olarak hesaplanan iki deprem daha kaydedildi. Saat 07.11'de ise 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem Girit Adası'nın Kandiye ve Sitia kentlerinde şiddetli hissedildi.

Son olarak saat 08.00'de 4.0 büyüklüğünde aynı noktada deprem meydana geldi. Ardından bölgede arda arda 48 sarsıntı yaşandı.

AKDENİZ'DE DEPREMLER DEVAM EDECEK

Yunanistan Deprem Planlama ve Koruma Teşkilatı Başkanı ve Jeoloji Profesörü Efthymios Lekkas, “Denizde meydana gelen sarsıntıların devam edebileceğini düşünüyoruz, adadan 46-48 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremlerin hissedilmesi normal” dedi.

DEPREMİN UZUN SÜRELİ OLMASI KORKUYU ARTTIRDI

Girit Adası'ndaki Sitia kenti Belediye Başkanı George Zervakis, Sitia halkının Richter'e göre 5.3 büyüklüğündeki deprem ile uyandığını ve sokaklara çıktığını belirterek, “Şu ana kadar can veya bir hasar kaybı söz konusu değil ancak buna rağmen tedbir ve önlemlerimizi alıyoruz, sahil kesimlerinde önlem alırken belediye ve sivil ekiplerimiz de bölgede incelemelerini ve uyarılarını sürdürüyor” diye konuştu.