Akdeniz’de deprem! (Kandilli ve AFAD son depremler)

Akdeniz'de bulunan Girit Adası açıklarında, saat 21.23'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, Türkiye'de Marmaris'te de hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde ve komşu ülkelerde meydana gelen depremleri liste halinde paylaşıyor.
#DEPREM
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/7BreMWqk6A
25.07.2020, 21:23:08 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 7.0 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 25, 2020
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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