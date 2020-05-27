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Akdeniz’de gece üst üste depremler! İşte son depremler listesi…

Akdeniz’de dün gece Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3.9 ve 3.5 şiddetinde iki deprem meydan geldi. Deprem bölgesinde bulunan ülkemizde yaşanan son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte son depremler listesi…

11:17 -
Haberler Gündem
Akdeniz’de gece üst üste depremler! İşte son depremler listesi…

Akdeniz açıklarında dün saat 05.34'te, yerin 5 km derinliğinde 3.9 şiddetinde deprem meydan geldi. Muğla'dan da hissedilen deprem kısa süreli korkuya neden oldu. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

 

Boğaziçi Üniversitesi deprem Muğla son depremler
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