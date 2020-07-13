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Akdeniz’de sabah karşı deprem! (Kandilli ve AFAD son depremler listesi)

Ülkemiz Türkiye, hem doğuda hem batıda birçok fay hattı üzerinde bulunuyor. Ayıca komşumuz olan ülkelerde de fay hatları bulunmakta. Bu sebeple, hem Türkiye’de hem de komşu ülkelerde sık sık depremler meydana gelebiliyor. Kandilli Rasathanesi, gece saatlerinde Akdeniz’de üst üste iki depremin meydana geldiğini duyurdu. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınan son depremler listesi…

10:44 -
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Akdeniz’de sabah karşı deprem! (Kandilli ve AFAD son depremler listesi)

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sabaha karşı gerçekleşen deprem, yerin 6.6 kilometre derinliğinde oldu. Peki son deprem nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

 

Boğaziçi Üniversitesi deprem son depremler Türkiye
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