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Akdeniz’deki peş peşe depremler sonrası uzman isimden ilk açıklama!

Deprem uzmanı Prof. Naci Görür, Yunanistan'ın Girit adasına yakın bölgede Akdeniz'de meydana gelen 6.4 ve ve 5'ten büyük depremlerle ilgili açıklamada bulundu.

Sozcu.com.tr
17:19 -
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Akdeniz’deki peş peşe depremler sonrası uzman isimden ilk açıklama!

Akdeniz’de saat 15:51’de yaşanan 6.4’lük depremin ardından bir dizi artçı deprem de meydana geldi.

Son olarak 16:45’te yaşanan 5.2’lik deprem bölgeye yakın sayılabilecek Ege ve Akdeniz sahillerindeki vatandaşları endişelendirdi.

Görür, haritayı “Girit’in güneyinden geçen Helenik yayı” ifadesiyle paylaşarak depremin nasıl oluştuğunu açıkladı.

Konuyla ilgili uzman isim Prof. Dr. Naci Görür ise açıklamalarda bulundu.

Görür, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar merhaba. Girit Adası güneyinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ATAG ve KANDİLLİ 4.9 dedi ama, CNN Türk'e göre AFAD galiba 6.4 demiş. Sizlere anlatmıştım. Girit'in güneyinde Helenik yayı var. Bu bir dalma-batma zonu.

Afrika Kıtası Anadolu ve Ege'nin altına dalıyor. Böyle olunca da buralarda sık sık depremler meydana geliyor. İyi akşamlar. Korona'ya dikkat edin. Not: 2 harita gönderiyorum. Anlattıklarımı daha rahat anlayın diye.

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Afrika Boğaziçi Üniversitesi CNN CNN Türk deprem dizi korona Yunanistan
Son güncelleme: 17:41 02.05.2020
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