‘Akil İnsan’ Kadir İnanır AKP’nin kara listesinde!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hapisteki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘Devran’ kitabından uyarlanan tiyatro oyununu izleyen Kadir İnanır’ı hedef aldı. Bir açılışta konuşan Soylu, “Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız o tiyatroya gidenler” dedi.

Kadir İnanır, 2013 yılında AKP’nin başlattığı Çözüm Süreci sırasında yazar, sanatçı, akademisyen ve STK temsilcilerinden oluşan Akil İnsanlar’a seçilmişti. İnanır, dokuzar kişilik gruplar halinde yedi bölgede faaliyet gösteren Akil İnsanlar’ın Akdeniz Bölgesi heyetinde yer aldı.

Türk sinemasının usta ismi ilk kez 2015 yılında AKP’nin hedefi haline geldi. Kadir İnanır, “Hukuk kurallarını hiçe sayan Saray’ın yönlendirdiği vesayet rejimi oluşturuldu” diyerek, 200 aydınla birlikte ‘Acil Çağrı’ bildirisine imza attı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir TV programında isim vermeden Kadir İnanır’ı eleştirdi: Akil insanlardan bazıları 200 aydının içinde yer aldı, üzüldüm. Kendileri neleri bize rapor ettiler, şimdi neyi konuşuyorlar.

ŞİMDİ DE SOYLU HEDEF ALDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yıllar sonra Kadir İnanır’ı hedef alan bir diğer AKP’li oldu. Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘Devran’ kitabından uyarlanan tiyatro oyununu izleyen Kadir İnanır’ı sert sözlerle eleştirdi.

Bir açılışta konuşan Soylu, şunları söyledi: Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız. O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü’nün de fotoğrafını assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğraflarını assaydınız. Elinizdeki, kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz. Bu milleti de aldatamazsınız. Bu ülkeyi de bölemeyeceksiniz. Türkiye eski Türkiye değil.