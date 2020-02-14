Akılalmaz vurgun! ‘İstanbullu Banker’i dublörle çarptılar

İzmir, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen 6 ayrı soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “İstanbullu Banker” olarak tanınan Mehmet Vecihi Eröge'ye ait taşınmazları sahte kimlik ve dublör kullanarak satan çeteye yönelik operasyon düzenledi.

DUBLÖRLE 20 MİLYONLUK VURGUN

Eröge'nin, 2015-2016 yıllarında İzmir'in Konak, Seferihisar ve Dikili ilçeleri, İstanbul Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki taşınmazları, bilgisi dışında sahte kimlik ve dublör kullanarak satan çete yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağlamış.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilere yönelik İzmir, İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Antalya'da eş zamanlı gerçekleştiril operasyonda N.U., M.S., H.İ., N.E., B.K., E.C., S.S., O.Y., Y.U., G.B. ve M.Ö., gözaltına alındı.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlamasıyla haklarında işlem yapılan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DUBLÖRLÜ DOLANDIRICILIK ANI KAMERADA

Eröge'nin taşınmazlarını sahte kimlik ve dublör ile satan çete mensupları güvenlik kamerasına da takıldı. Görüntülerde tapu dairesinde Mehmet Vecihi Eröge’ye benzeyen dublörü kullanan dolandırıcılık şebekesi, İzmir’in Seferihisar, Dikili ve Konak ilçeleriyle Ankara Gölbaşı, İstanbul Beylikdüzü ve Beyoğlu’nda milyonluk gayrimenkullerin satışını yaparak milyonluk vurguna imza atıyor.

Öte yandan olayla ilgisi olduğu tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı olan 2 kişiyi yakalama çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi. (İHA)