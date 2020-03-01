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Son dakika! Sınıra akın sürüyor… Sayı hızla artıyor

Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmayacağını açıkladı. Kararın 3'üncü gününde de göçmenler akın akın sınıra gelmeye devam ediyor. Göçmenlerin kilometrelerce süren yürüyüşü havadan drone ile de görüntülendi. 

10:15 -
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Son dakika! Sınıra akın sürüyor… Sayı hızla artıyor

Türkiye’nin göçmenleri durdurmama kararının ardından Avrupa’ya gitmek isteyen binlerce göçmen Edirne’den Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’na akın etti. 

Göçmenlerin sayısı saatler geçtikte artarken, binlerce kilometrelik yürüyüş sabahın erken saatlerinde de sürdü. Denizli’den geldiğini ve 2 gündür yolda olduklarını ifade eden bir göçmen, soğuk havaya rağmen yürüdüklerini söyledi.

Göçmenlerin yürüyüşü sabah saatlerinde de hız kesmedi.

DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Göçmenlerin kilometrelerce uzunluktaki Avrupa yürüyüşü drone ile havadan da görüntülendi.

Edirne’ye İstanbul’dan da akın sürüyor. Fatih, Vatan Caddesi’nde toplanan göçmenler otobüslerle Edirne’ye hareket etti.

Göçmenler otobüsleri bekliyor. (FOTO:DHA)

ENGELLİLER DE VAR

Binlerce kadın ve bebeğin bulunduğu umut yolculuğunda bedensel engelli göçmenlerin de olduğu görüldü.

Göçmenler arasında hastalar ve engeliler de var. (FOTO:İHA)

Engelli göçmenlerin tekerlekli sandalyeler ile sınıra yürümesi günlerdir sürüyor.

(FOTO:İHA)

Tampon bölgeye ulaşan ve Yunan polisinin çok sert müdahalesiyle karşılaşan bazı göçmenler ise zaman zaman zor anlar yaşıyor. (DHA-İHA)

 

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Son güncelleme: 10:28 01.03.2020
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