‘Akit TV kasıtlı yaptı’ dedi RTÜK’e şikayet etti

Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet karşıtlığıyla bilinen Akit TV dün yine bir skandala imza attı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin Anıtkabir’e çıkışını canlı yayınlayan kanal ekrana ‘'Devletin zirvesi Anırkabir’de'' yazısını getirdi.

KJ'deki sakndalın düzeltilmesinin ardından Akit TV'den yapılan açıklamada, bir kastın bulunmadığı ve yapılan yazım hatasından ötürü üzgün oldukları belirtildi.

Hatanın sehven değil kasten yapıldığını dile getiren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı ise Akit TV hakkında RTÜK’e şikayette bulundu.

Konunun derhal RTÜK gündemine alınarak Akit TV'ye ceza verilmesini isteyen Taşçı şu ifadeleri kullandı:

* Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün manevi şahsiyetine karşı yapılan bu ahlaksızca saldırı toplumda büyük infial yaratmıştır.

* Bu yayın kuruluşu Atatürk'e ve Cumhuriyet'e saldırmayı alışkanlık haline getirmiştir. Alt yazının sehven yayınlandığı, bir harf hatası olduğu biçimindeki savunma gerçekten uzaktır.

“ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİ”

Taşçı RTÜK Başkanlığına yaptığı başvuruda ise şunları kaydetti:

* Bu yayın kuruluşunun her milli bayramda Atatürk'e ve “En Büyük Eserim” dediği Cumhuriyet'e saldırmayı alışkanlık haline getirdiği bilinmektedir.

* Bu nedenle söz konusu KJ'nin sehven yayınlandığı, bir harf hatası olduğu biçimindeki savunmaların gerçekliği bulunmadığı gibi, kabarık geçmişi de göz önüne alındığında inandırıcı da değildir.

* AKİT TV'nin “sehven” açıklaması kabul edilerek, söz konusu yayın Üst Kurul tarafından değerlendirilmeden geçiştirilemez. Aksi halde, Cumhuriyetle hesaplaşması olduğu artık her türlü yayınıyla bilinen yayıncı, daha da cesaretlendirilmiş olacaktır.,

“RTÜK BUNU GÖRMEZDEN GELEMEZ”

* Yayınlarda toplumun kin ve düşmanlığa tahrik edilmesini veya toplumda nefret duygularının oluşturulmasını önlemek RTÜK'ün en önemli görevleri arasında yer almaktadır.

* RTÜK'ün toplumda böylesine infial yaratan, kutuplaştırıcı, Atatürk'ün manevi şahsiyetine yapılan alçakça saldırıya ekranda yer verilmiş olmasını görmezden, duymazdan gelmesi düşünülemez.

* Tersi durumda, RTÜK Anayasa’dan aldığı güç ve yasanın kendisine verdiği televizyonları denetleme görevini yerine getirmemiş olur. Bunun da hukuki sonuçları olması kaçınılmazdır.

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