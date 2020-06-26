AKİT TV sunucusuna “Cumhuriyet’e bomba atalım” sözleri nedeniyle dava açıldı

AKİT TV sunucusu Fatin Dağıstanlı haberlerinin yorumlandığı “Manşetlerin Dili” adlı programda, “Şeriat Çalıştayı” haberi nedeniyle Cumhuriyet yazarı Işık Kansu’yu alenen hedef göstermiş ve “Hadi gidelim. Hep birlikte toplanıp Cumhuriyet gazetesi önüne bir el bombası atalım” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet‘in haberine göre; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatin Dağıstanlı hakkında 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede ifadesine yer verilen Dağıstanlı, sözlerinin yanlış lanse edildiğini, şiddeti tavsiye eden, çağrıştıran ifadeler içermediğini savundu.

ETKİLİ BİR ŞİDDET ÇAĞRISI

Fakat savcı iddianamede, Dağıstanlı’nın sözlerinin özle biçim arasındaki dengenin korunmadığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

* Sözlerin suç işlemeye tahrik etme suçunun unsuru olan etkili bir şiddet çağrısı olarak anlaşılabileceği, şüphelinin suç işleme kastı olmadığına dair savunmaları doğrultusunda suç işleme kastının gerçekleşip gerçekleşmediği hususunun mahkemenizce takdir edilmesi gerektiği, şüpheli hakkında atılı suçtan kamu davası açmaya yeter delil ve şüphe oluştuğu anlaşılmaktır.”

Suç, basın ve yayın yoluyla işlendiği için verilen ceza yarı oranında artırılabilecek. İlk duruşma Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 14 Ocak 2021'de görülecek.