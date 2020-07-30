Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’a AKP’lilerden tepki!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Abdurrahman Dilipak’ın sözlerinin ardından açıklamalarda bulundu.

İsim vermeden konuşan Çelik, “Herhangi bir sosyal, hukuki ve siyasi tartışmada herkes kendi fikrini doğru, karşısındakini yanlış bulabilir. Bu çok doğaldır. Ama kim ki bir şeyi kadınlara karşı sözel şiddet kullanarak savunuyor ya da kadınlara hakaret ederek eleştiriyor ise, dediği yok hükmündedir” dedi.

“KADINLARIN ŞAHSİYETLERİNİ HEDEF ALMAK UTANÇ VERİCİ”

“Bir kişinin kadınlara karşı kullandığı dil, kendi insanlığına verdiği nottur” diyerek eleştirilerini sürdüren Çelik, şöyle konuştu:

“Hiçbir siyasi, sosyal veya hukuki tartışmada kimse mutlak doğruyu temsil edemez. Sosyal, hukuki ve siyasi konularda kadınların şahsiyetlerini hedef almak utanç vericidir.

“KADINLARA KARŞI MEDENİ OLMAYAN DİL KULLANILMASI CEHALATTİR”

Farklı fikirler ancak medeni ortamda birbiriyle rekabet edebilir. Medeni olmayan atmosferde fikir yaşamaz. Özellikle kadınlara karşı medeni olmayan dil kullanılması çok ayıptır ve cehalettir.

Kadınlara karşı kullanılacak tek dil, saygı dilidir. Bunun dışında her yaklaşım barbarlıktır. İnsan vicdanı kadına dönük sözel ve fiziki şiddeti mutlak biçimde reddeder.

“UTANILMASI GEREKEN BİR BARBARLIK”

Bir görüşü savunmak için kadına dönük sözel şiddet kullanmak, bir görüşü eleştirmek için kadınların insanlıklarına, şahsiyetlerine, namuslarına saldırmak utanılması gereken bir barbarlıktır.

İlk ve son sözümüz şudur: Kadınlar insandır, biz de insanoğluyuz…

NE OLMUŞTU?



Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak’ın 27 Temmuz 2020 tarihinde ‘AKP’nin papatyaları’ başlığıyla kaleme aldığı köşe yazısında kullandığı ifadeler AKP’li isimlerin de tepkisini çekti.

Köşe yazısında “ANAP'ı o ‘Papatyalar’, o ‘Lale Devri çocukları’ bitirdi. AK Partiyi de, bu Erguvani AKP'nin ‘Papatyaları'(!?) bitirecek bu gidişle” ifadelerine yer veren Dilipak, “AK Parti içindeki AKP'liler konuşuyor, AK Partililer susuyor. AKP'liler terfi etti zenginleşti, itibar sahibi oldular. Kaymağı onlar yiyor, parayı onlar veriyor. Camiye, okula, yurda parayı veren de onlar. Eee, parayı veren düdüğü çalıyor. Kem alat ile kemalat olmuyor. Haram para ile hayır olmayacağı gibi” sözlerini sarf etmişti.

“FAHİŞELER” DİYE HİTAP ETTİ

Yazısının devamında Dilipak, “AK Parti içindeki AKP'liler, FETÖ'nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum “Yeşil Sermaye” de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim “Yeşil sermaye” davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz!” ifadelerine yer verdi.

FELAKETİN SORUMLUSU: KADEM BİR, FATMA ŞAHİN İKİ

Köşe yazısında İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına da değinen Dilipak, ‘felaket’ olarak nitelendirdiği sözleşmenin sorumlusunu Fatma Şahin olarak gösterdi ve ekledi: “Şahin hâlâ bu yönde genelgeler yayınlıyor. Toplumdaki öfke konusunda sanırım bilgi sahibi değil. KADEM bir, Fatma Şahin iki. KADEM aile ile yakın ilişkisi sebebi ile daha öncelikli olarak akla geliyor.”

AKP’Lİ METİNER: DEDİKLERİ YAKIŞIKSIZ VE KIRICI

Dilipak’ın sözlerine AKP’li isimlerden tepki geldi. AKP 26. dönem milletvekili Mehmet Metiner, “Dilipak'ı sever sayarım. Lakin “AKP'nin Papatyaları” bahsinde “İstanbul Sözleşmesi”ni savunan kadınlar için dedikleri yakışıksız ve kırıcı. “Fahişe” sözcüğü hangi bağlamda kullanılmış olursa olsun ziyadesiyle sorunlu ve üzücü. Eleştiri, onur ve hukuk gözetilerek yapılmalı” dedi.

YENİŞAFAK YAZARI: EDEP YAHU!

Yenişafak Gazetesi’nin yazarı Ayşe Böhürler, Dilipak’ın köşe yazısını sosyal medyadan paylaşarak şu ifadelerle tepki gösterdi:

“Fesüphanallah! Edep yahu! Alt üst tarafı bir uluslarası sözleşme… Fahişe mi diyor… Kendi karısı, kızı, gelini aynı fikirde mi acaba? Ayıp ki ne ayıp!”

DİLİPAK: FAHİŞE SUÇLAMASI FUHUŞA DESTEK VERENLER İÇİNDİ

Yazısındaki ifadelerle ilgili bir açıklama yapan Dilipak şunları söyledi:

“Ayşe hanıma gereksiz haddinden fazla tepki verdim. Haksızlık etmiş oldum. özür dilerim. Öfke ile kalkınca.. Çünkü çevreden de bu yönde uyarı alınca..Yazımdaki fahişe suçlaması, fuhuşa destek verenler içindi. Yazımdaki şu ifadeler, kendilerine bundan daha ağır sıfatları pankart yapıp taşıyanlara. Bunların yaptıkları işin adı ne? Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim “Yeşil sermaye” davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı …”

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