Akkuyu Nükleer A.Ş: Patlama yol inşaatında oldu

Mersin/Sözcü

Mersin Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi’nde devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santral inşaat alanı yakınlarında dinamit patlamasından hemen sonra çekilen görüntülerde, park halindeki araçlardaki hasar yer almıştı.

“NÜKLEER PATLAMANIN AYAK SESLERİ HEPİMİZİ UYARIYOR”

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Akkuyu Nükleer Güç Santral inşaat alanında yaşandığını öne sürülen patlamanın görüntülerini paylaşıp, “Yarın yaşanabilecek korkunç bir nükleer patlamanın ayak sesleri hepimizi uyarıyor. Cennet Mersin, cehenneme dönebilir. Yarın çok geç kalmış olabiliriz. Nükleer Santral inşaatını derhal durdurun!” ifadelerini kullanmıştı.

Akkuyu Nükleer A.Ş, olaydan iki gün sonra yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada patlamanın santral inşaatında değil, yol inşaatında olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada, “25 Ekim 2020 tarihinde Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yürütülen yol yapım çalışmaları esnasında, meydana gelen patlamalar nedeniyle Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışmakta olan personele ait birkaç binek aracı hasar görmüştür. Bahse konu yol yapım çalışmaları, Akkuyu NGS inşaatı ile ilgili olmayıp müteahhitlik firmaları tarafından yürütülmektedir” ifadeleri yer aldı.

“ÇALIŞMALARI YÜRÜTEN ŞİRKETLERE BAŞVURUDA BULUNULDU”

Olay sonucu yaralanan kimsenin olmadığının belirtildiği açıklamada, “Akkuyu Nükleer A.Ş., meydana gelen olayın araştırılması, saha çalışanlarına ait araçların gördüğü hasarın tazmin edilebilmesi ve ileride bu tür olayların bir daha yaşanmaması için, çalışmaları yürüten şirketlere başvuruda bulunmuştur” denildi.