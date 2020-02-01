‘Aklını kullan, sorgula’ demişti! Mahkemeden örnek karar

İzmir Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sultan Neval Şimşek hakkında, “Geleneğe aykırı, dini değerlere zıt bilgilerle öğrencilerin aklını karıştırdığı” iddiasıyla bir dizi soruşturma açıldı.

“DİN DERSİ DİNİMİ YEDİ” DEDİ

‘Din Dersi Dinimi Yedi’ adlı kitabın da yazarı olan öğretmen Şimşek’i, davada Av. Atalay Aksay savundu. Mahkeme örnek bir karara imza attı.

MEB Personel Genel Müdürlüğü’nün, 7 Mayıs 2019 tarihli soruşturmada ders sırasında, ‘deizmi doğrulama’, ‘alkol kullanımını normal gösterme’ gibi konularla, öğrencilerin aklını karıştırdığı iddialarıyla 2 kez kınama, 2 kez de bir yıl kademe durdurma cezası vermişti.

SÜRÜLDÜ, MEMUR YAPILDI

Şimşek’in öğretmenlik unvanının alınıp, memur olarak sürüldüğü belirtildi.

Olayla ilgili Eğitim-İş İzmir 2 No'lu Şubesi, İzmir 3. İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurularak, Şimşek’in öğretmenlik mesleğine iadesi talebiyle dava açtı.

Mahkeme, Şimşek’in öğretmenlik mesleğinden çıkarılarak, memur yapılmasını hukuka aykırı buldu.

Mahkeme gerekçesinde; disiplin soruşturması raporunda tespit edilenlerin, öğretmenin mesleğini yapmasına engel olmayacağı ve meslekten çıkarmaya gerekçe olabilecek bir sağlık raporu da olmadığına hükmetti.

“DAVAYI ÖĞRETMEN KAZANDI”

Eğitim İş Genel Merkezi kararla ilgili bir değerlendirme yaparak, şu ifadeleri kullandı:

* Bir Din Kültürü öğretmeninin, derslerde çocuklara aklını kullanmasını, sorgulaması gerektiğini söylemesi öğretmenlik yapmasına engel değildir.

* ‘Derste alakasız bir şekilde dinden uzak konulardan bahsederek öğrencilerin kafasını bulandırdığı, kendi doğruları ve yorumu ile hiçbir dinde kabul görmeyen ifadeler sarf edip ders işleyerek sınıf içinde gruplaşmaya ve tartışmalara sebep olduğu’ iddiasıyla öğretmenlikten alınıp, memur yapılması mahkemece de hatalı bulundu.

“ÖRNEK BİR KARARDIR”

* Mahkeme bu kararıyla aslında düşünceye önem veren, düşünmeye, sorgulamaya sevk eden eğitimi benimseyen her öğretmen hizmet sınıfının değiştirilip, öğretmenlikten uzaklaştırma riskini sonlandıran örnek bir karara imza attı.

* Mahkeme, sabit fikre, gericiliğe, hukuk da ‘hayır’ diyerek, düşünmeye, sorgulamaya, eğitime yol açmıştır.

* Karar bu nedenle de çok önemlidir.