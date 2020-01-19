Akollü sürücü: Üfletip durmayın beni, götürüp bir yere yatırın

Kaza, dün akşam saatlerinde Kadriye mahallesinde meydana geldi. İsmail S.’nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak dereye uçtu.

Olayın gerçekleştiği bölgede futbol tesislerinde mesaide olan güvenlik görevlileri, durumu fark edip 112 Acil Servis’i aradı. Sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Alkollü olduğu tespit edilen ve güçlükle ayakta durabilen İsmail S., “Beni bir yere götürün yatırın. Allahınızı severseniz götürün beni yatırın. Devletin bir yeri varsa yatırın beni. 10 sefer üfletiyorsunuz” diyerek polise zor anlar yaşattı.

Polis ekipleri cezai işlem uygulanan alkollü sürücüyü ifadesini almak için polis merkezine götürdü. (İHA)