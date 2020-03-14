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AKOM uyardı! Yarın İstanbul’da hava durumuna dikkat!

Son meteorolojik verilere göre İstanbul’da kış kendisini yeniden hissettirecek, hava durumu değişecek. İBB AKOM’un tahminlerine göre yağmur, yarın öğle saatleri boyunca etkisini gösterecek.

13:06 -
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AKOM uyardı! Yarın İstanbul’da hava durumuna dikkat!

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)’un paylaştığı verilere göre İstanbul'da pazar öğle saatlerinden itibaren rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (30-70km/s), beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Kentte, sıcaklıkların da 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine yaklaşacağı tahmin ediliyor. Paylaşılan verilere göre yarın, hava sıcaklığı en yüksek 8 derece olacak.

VATANDAŞLARA HASTALIK UYARISI

AKOM, bahar mevsimlerinde sıcaklıklarda yaşanan ani yükseliş ve azalışlar nedeniyle vatandaşı uyarıyor. Hava sıcaklıklarındaki değişimler ve esen rüzgâr nedeniyle başta soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlar olmak üzere birçok hastalığa neden olduğu belirtiliyor.

21 MART’TAN SONRA HAVALAR ISINACAK

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 21 Mart'a kadar mevsim normalleri civarı ile 3-5 derece altında, 21-25 Mart tarihleri arasında ise 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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