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AKOM uyardı: Yarından itibaren İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının bugün sona ereceğini belirterek; Perşembe (yarın) sabah saatlerinden itibaren Marmara bölgesinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı konusunda İstanbulları uyardı.

Sözcü İstanbul
18:40 -
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AKOM uyardı: Yarından itibaren İstanbul’da soğuk ve yağışlı hava etkili olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) geçtiğimiz hafta boyunca yurdun tamamına yakın bölümünü etkisi altına alan, Mayıs ayı maksimum sıcaklık rekorlarına neden olan Kuzey Afrika kökenli hava akımlarının, bugün akşam saatlerden itibaren bölgeyi terk etmesi beklendiğini açıkladı. Perşembe sabah saatlerinden itibaren ise yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin edildiği belirtildi.

Önümüzdeki hafta ortalarına kadar (Perşembe) etkili olması beklenen sistem nedeni ile İstanbul’da hâlihazırda 30°C ve üzerinde seyreden sıcaklıkların hızla (8-12°C birden) azalarak mevsim normalleri ile 1-3°C altına gerileyeceği tahmini paylaşılırken beraberinde yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

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Afrika istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kuzey Afrika Mayıs ayı Meteoroloji Perşembe Ramazan yağmur
Son güncelleme: 18:42 20.05.2020
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