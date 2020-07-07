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AKOM’dan İstanbul’a rüzgarlı ve yağışlı hava uyarısı! O ilçelere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin ardından AKOM da kritik uyarılarda bulundu. AKOM, İstanbul’da etkili olan bunaltıcı sıcakların çarşamba günü yerini rüzgarlı ve yağışlı havaya bırakacağını açıkladı. Yarın sabah saatlerinden itibaren özellikle Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe, Kartal ilçelerinde yağışın kısa süreli kuvvetli şekilde etkili olması ve öğle saatlerinden sonra bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Sözcü İstanbul
17:45 -
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AKOM’dan İstanbul’a rüzgarlı ve yağışlı hava uyarısı! O ilçelere dikkat

İBB'ye bağlı AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, Orta Akdeniz üzerinden gelen sıcak hava dalgasının bu akşam Marmara bölgesini terk etmesinin ardından İstanbul, kuzeyli hava akımlarının etkisine girecek. Bununla birlikte saatte 30-60 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgâr ve yerel görülecek yağışlarla birlikte, hava sıcaklıklarının da mevsim normallerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR ANADOLU YAKASINDA ETKİLİ OLACAK

Bu akşam yerel olarak görülmesi beklenen yağışların, Çarşamba sabah saatlerinden itibaren, özellikle Anadolu yakasının doğu ilçelerinde yani Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe, Kartal'da  kısa süreli kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.

AKOM, ani ve yerel olarak görülen yaz yağmurları nedeni ile sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

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Çarşamba Çekmeköy istanbul Meteoroloji son dakika
Son güncelleme: 18:04 07.07.2020
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