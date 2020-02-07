AKP, Başbuğ ve Çiçek hakkında suç duyurusunda bulunacak

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un bir televizyon programında, “26 Haziran 2009’da askeri şahısların, askeri mahalde işlediği suçlarda dâhil özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa teklifi getiriliyor. Bunu kim hazırladı? Tamamen FETÖ ile ilgili, bu araştırılsın” açıklamaları üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partili milletvekillerine Başbuğ hakkında dava açılması talimatı vermesiyle başlayan tartışma devam ediyor.

AKP Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un iddialarıyla ilgili gerekli hazırlıkları yaptıklarını ve bugün öğleden sonra Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Elitaş’ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

*Darbe ile CHP iktidarının eş değer görülür yoksa. O önergeden sayın Baykal’ı haberdar olmaması mümkün mü? Sayın Baykal’ı kim uyarmış acaba? O gün danışma kuruluna imza atan Kılıçdaroğlu’dur.

“BORU GÖSTERMEYE BENZEMEZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26'ncı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a yönelik özetle şunları söylemişti:

* TBMM’de 25 Haziran 2009’da geçen düzenlemenin amacı darbelere zemin hazırlanmasını önlemekti. Darbelere zemin hazırlayan hukukun işlemesinin önüne geçen yanlış bir uygulamanın düzeltilmesidir. Suç işleyen kişinin asker kimliğinin ona ayrıcalık tanımasının hukukta yeri olamaz.

* 15 Temmuz’un ardından askeri mahkemeleri kaldırdık. Eski bir genelkurmay başkanı bu düzenlemeyi bahane ederek Meclisimizi itham eden açıklamalar yapmıştı. Kendi grubumuza sesleniyorum parlamentonun hukukunu korumak üzere hepiniz dava açmalısınız.

* Bu boru göstermeye benzemez. Parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez. Bundan yaklaşık 11 yıl önce tüm partilerin desteği ile çıkarılan bir düzenlemenin üzerine FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması en hafif tabiriyle Meclis'e saygısızlıktır.

İLKER BAŞBUĞ NE DEMİŞTİ?

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, geçen hafta özel bir televizyon kanalında bir programa konuk olmuştu.

Haziran 2019'da TBMM'den geçirilen torba yasadaki “askerlerin özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan” maddeyi hatırlatan Başbuğ, “26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın. FETÖ'nün siyasi ayağı yok dersek gerçek inkar olur” demişti.