AKP Ceyhan ilçe başkanından ‘şehitler’ vurgunu

Ceyhan Belediyesi tarafından basına servis edilen faturalar arasında en çok dikkat çekenlerden biri 31 Mart seçimlerinden hemen sonra kapatılan ve sahibi AKP İlçe Başkanı M. İslam Bünül'ün kuzeni Esra Bünül olan Vuslat Yemekçiliğe kesilen faturaydı. AKP Gençlik Kolları tarafından 150 Şehit ve Gazi ailesine verilen yemeğin faturasının Ceyhan Belediyesi'ne kesildiği fatura ile belgelendi.

Ayrıca dönemin şartlarında 7 TL olan ve 150 kişiye verilen tavuk sote ve pilav menüsü için 1050 TL fatura kesilmesi gerekirken 59.400 TL fatura kesildiği ortaya çıktı.

Basın Toplantısı sırasında Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Ayşe Muhacir'in yemekle ilgili detayları anlattığı videosu da basın mensuplarına izletildi. Muhacir'in açıklamasında yemeğin AKP Gençlik kolları tarafından verildiğini, kesilen faturadan haberinin olmadığını şehit ailelerinin kullanılmasını istemediklerini belirttiği dikkat çekti.

SEÇİME 2 GÜN KALA BAŞKANIN AKRABASINA FATURA KIYAĞI

Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda basın mensupları ile bir araya gelen Ceyhan Belediyesi Basın Yayın Müdürü ve Basın Sözcüsü Bahadır Odabaşı Ceyhan Belediyesi Eski Başkan Vekili Ali Alper Boydak ile ilgili açıklamalar da yaptı. “ Başkan Boydak ne hikmetse, 300 milyonluk borç dururken seçime 2 gün kala akrabasına kesilen 209. 494,75 TL tutarındaki çay faturasını alelacele ödemiş.Biz bu kadar çay nereye gitti bilmiyoruz. Bilen açıklasın” diyen Odabaşı, Boydak tarafından seçime 2 gün kala akrabası Hakan Boydak'a ait olan Boydak Ticarete kestirilmiş çay ve şeker faturalarını da basın mensuplarıyla paylaştı.

AKP İlçe Başkanı Muhammet İslam Bünül'ün Ceyhan Belediyesi'ne kestirdiği keyfi yemek faturalarını açıklamakla bitmedi. AKP İlçe başkanlığınca verilmesi gereken seçim döneminde Ceyhan Öğretmenevi'nde verilen yemekler, AKP Gençlik Kollarına yedirilen etli kuş üzümlü pilav, Eğitim Birsen'e verilen 1000 kişilik yemek, 300 kişilik sevgililer günü yemeği gibi saymakla bitmeyen bir çok yemek organizasyonun toplanda 228. 432,48 TL'lik faturası da Ceyhan Belediyesi'ne kesildiği ortaya çıktı. Ceyhan'da hiçbir hizmeti bulunmayan Ak Parti İlçe Başkanı İslam Bünül'ün bütün keyfi harcamalarını belediye üzerinden yaptığı belgelerle ortaya kondu.