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AKP heyeti son anda kurtuldu

Hakkari il merkezinden Şemdinli ilçesine gitmek üzere yola çıkan AKP heyetini taşıyan araç konvoyu, Hakkari-Van kara yoluna inen çığdan az farkla kurtuldu.

09:13 -
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AKP heyeti son anda kurtuldu

Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerinde yapılacak 7. olağan kongre için yola çıkan AKP Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki heyetin bulunduğu araç konvoyu, Hakkari-Van karayolu 1. Tünel mevkiine inen çığdan son anda kurtuldu.

FOTO: İHA

Konvoyda AKP Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, gençlik kolları başkanı Kenan Beyter, il başkan yardımcıları Nazif İlçin, Ahmet Adıyaman, Tacettin Kahraman, Tahsin Demir, Necmettin Yakar ve Mehmet Ali Kanat'ın da bulunduğunu ifade eden il başkanı Emrullah Gür, Şemdinli ve Derecik ilçesinde yapılacak kongreye katılmak için yola çıktıklarını belirterek, inen çığdan az farkla kurtulduklarını söyledi. (İHA)

Adıyaman AKP Hakkâri Şemdinli Van
Son güncelleme: 09:22 21.02.2020
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