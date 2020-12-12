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AKP il başkanı valinin sağkolu

İşte, “Türkiye parti devleti oldu” iddiasına örnek... Aksaray Valiliği, ildeki yatırımları görüşmek üzere toplantı yaptı. Toplantıya bakanlıkların il müdürleri yerine AKP’li siyasiler davet edildi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, sağına AKP İl Başkanı Hüseyin Altınsoy’u, soluna da AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu’yu aldı. Valinin toplantısına AKP meclis üyeleri de katıldı. Aksaray Valiliği, toplantı sonunda, “Birlik olunca, kolaylaşır işler” başlığıyla bu fotoğrafı paylaştı ve “Aksaray’ın ihtiyacı olan yatırımlar için valimiz istişare toplantısı yaptı” denildi.

Ali Ekber ERTÜRK
Güncellenme: 06:04, 12/12/2020
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AKP il başkanı valinin sağkolu

Aksaray Valiliği, ildeki yatırımları görüşmek üzere toplantı düzenledi. Toplantıya, bakanlık il müdürleri yerine AKP'liler davet edildi. Vali Hamza Aydoğdu'nun başkanlığındaki toplantıya AKP Milletvekili Cengiz Aydoğdu, AKP İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, AKP İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Tüzün ile belediye meclis üyeleri katıldı.

Aksaray Valiliği, “Birlik olunca, kolaylaşır işler” başlığıyla yaptığı paylaşımda “Aksaray'ın ihtiyacı olan yatırımlar için istişare toplantısında Valimiz Hamza Aydoğdu, Ak Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, İl Genel Meclis Başkanı. M. Mehmet Tüzün, Meclis Üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik ile bir araya geldi” ifadelerine yer verdi.

Bir süre önce Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu ziyaret eden Aydoğdu, beraberinde AKP İl Başkanı Altınsoy'u da götürmüştü.

AK Parti AKP Aksaray Cengiz Aydoğdu Meclis Türkiye
Yayınlanma Tarihi:06:00,