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AKP Kadın Kolları Başkanı Çam görevden alındı mı? AKP’den açıklama geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde aldığı istifa kararı sonrası AKP Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, Soylu'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlatmasında bulunmuştu. O açıklamanın ardından Çam'ın görevden alındığı ileri sürüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığı, Çam’ın görevine devam ettiğini duyurdu.

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AKP Kadın Kolları Başkanı Çam görevden alındı mı? AKP’den açıklama geldi

AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sn. Lütfiye Selva Çam'ın görevinden alındığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddia sosyal medyada yayılan bir dezenformasyondan ibarettir. Sn. Lütfiye Selva Çam, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevine devam etmektedir” denildi.

NE OLMUŞTU?

AKP Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyuran ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifası kabul edilmeyen Süleyman Soylu hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Soylu’ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlatmasında bulunan Çam, “Yetkileri kimin verdiğini unutmamalı” uyarısı yapmıştı.

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Son güncelleme: 00:10 16.04.2020
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