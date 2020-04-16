AKP Kadın Kolları Başkanı Çam görevden alındı mı? AKP’den açıklama geldi

AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sn. Lütfiye Selva Çam'ın görevinden alındığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddia sosyal medyada yayılan bir dezenformasyondan ibarettir. Sn. Lütfiye Selva Çam, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevine devam etmektedir” denildi.

NE OLMUŞTU?

AKP Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyuran ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifası kabul edilmeyen Süleyman Soylu hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Soylu’ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlatmasında bulunan Çam, “Yetkileri kimin verdiğini unutmamalı” uyarısı yapmıştı.