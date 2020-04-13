AKP Kadın Kolları Genel Başkanı’ndan Soylu’ya: Yetkileri kimin verdiğini unutmamalı

AKP Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyuran ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifası kabul edilmeyen Süleyman Soylu hakkında açıklamalarda bulundu.

Soylu’ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlatmasında bulunan Çam, “Yetkileri kimin verdiğini unutmamalı” uyarısı yaptı.

AKP’li Çam’ın paylaşımı şöyle:

* Sn. Süleyman Soylu'yu tabanımız sevmişti. Ancak, başarının nereden geldiğini, imkân & yetkileri kimin verdiğini, liderimiz Sn.@RTErdogan'ın gücünü nasıl paylaştığını asla unutmamalı. Şayet liderinden destursuz ayrılır ise bu muhabbeti yitirir; Kardeşane hatırlatmak istedim! #RTErdogan