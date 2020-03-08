AKP kongresinde sinirler gerildi: Seni mi bekleyeceğiz?

AKP Lapseki 7. Olağan Kongresi’nde dün gerçekleşti. Mevcut İlçe Başkanı Namık Ergin ve Mehmet Kocabıyık'ın aday olduğu kongreye delegeler yoğun katılım sağladı. Kalabalık ve sıcak bir salonda gerçekleşen kongrede protokol konuşmaların uzun olması bazı delegeleri sinirlendirdi.

“AKŞAM OLDU AKŞAM”

AKP Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu kürsüde konuşmasını sürdürürken çiftçilik yaptığı tahmin edilen bir delege “Akşam oldu akşam. Hayvanlarımız var. Kaç kilometre yola gidiceğiz, seni mi bekleyeceğiz? Sabahtan beri buradayız. Ayakta bekliyoruz” şeklinde tepki gösterdi.



YARIDA KESİLDİ

Delegelerin tepkisi ile İskenderoğlu’nun konuşması yarıda kesildi. AKP’li bir yetkili araya girerek delegeleri sakinleştirmeye çalıştı. Bu esnada kürsüde bekleyen Jülide İskenderoğlu’nun da moralinin bozulduğu, yüzünün değiştiği gözlemlendi.

Kısa süre sonra ortamın yatışması ile İskenderoğlu konuşmasına devam etti.