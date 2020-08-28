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AKP kongresinde kürsüye tekme atıldı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki ilçe başkanlığı kongresinde mevcut başkan Serkan Baş'ın karşısına çıkan Zekeriya Kaya'nın il delege listesine 1 kişi fazla yazdırmasından dolayı adaylığı düşürüldü. Zekeriya Kaya, karara büyük tepki gösterdi ve divan heyetine "Adalet" bağırdı. Kaya'nın kürsüde gözyaşları döktüğü görüldü. İlçe başkanlığı kongresinde tansiyon bir anda yükseldi ve kürsüye tekme atıldı.

Sözcü Ankara
17:43 -
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Manisa'nın Turgutlu İlçesinde AKP İlçe Başkanlığı 7.olağan genel kurulunda mevcut başkan Serkan Baş ile aday olduğu açıklayan Zekeriya Kaya’nın listeleri yarışacaktı.

Aday olabilmesi için yeterli imzayı toplayan Zekeriya Kaya tam seçime hazırlanırken divan heyeti tüzük gereği 61 kişi olması gereken il delegesine 62 kişi yazdığı gerekçesiyle seçime dahil edilmedi.

ADALET VURGUSU

Karara büyük tepki gösteren Zekeriya Kaya, Divan Başkanı AKP MYKY üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a yönelerek “Adalet, adalet” diye bağırdı. İki taraf arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken Zekeriya Kaya ve ekibi kongre alanını terk etti.

Sisteme tepki gösteren Zekeriya Kaya sert bir dille sitem etti. Sinirini kürsüden çıkartan aday Kaya, kürsüyü tekmeleyerek yere düşürdü.

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Ahmet Sami Ceylan AKP Çorum Darp Manisa Sağlık Sami TRABZON
Son güncelleme: 18:06 28.08.2020
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