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AKP kongresinde Türk Bayrağı’na saygısızlık

AKP Eskişehir Odunpazarı 5’inci Olağan Kongresi Porsuk Spor Salonu’nda yapıldı. ‘Odunpazarı için inandığın yolda yürü’ sloganıyla yapılan kongrede, delegelerin ve izleyicilerin oturacağı sandalyelerin arkasına Türk Bayrağı ve AKP bayrakları konuldu. Kongre boyunca bazı delegeler ve kongreyi izlemeye gelen konuklar, bayraklara yaslandı, kimi de üzerine oturdu.

Kemal ATLAN
Güncellenme: 08:37, 20/10/2020
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AKP kongresinde Türk Bayrağı’na saygısızlık

Eskişehir'de AKP Odunpazarı ilçe kongresinde bazı delegelerin ve misafirlerin sandalyelere bırakılan Türk Bayraklarına yaslanmaları veya üzerlerine oturmaları tepkiyle karşılandı.

İNANDIĞIN YOLDA YÜRÜ

AKP Eskişehir Odunpazarı 5'inci Olağan Kongresi Porsuk Spor Salonu'nda yapıldı. ‘Odunpazarı için inandığın yolda yürü' sloganıyla yapılan kongreye, AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, eski milletvekilleri Salih Koca, Ülker Can, AKP İl Başkanı Zihni Çalışkan, delegeler, davetliler ve parti üyeleri katıldı.

TÜRK BAYRAĞINA YASLANDILAR, ÜZERİNE OTURDULAR

Tek adayla gerçekleşen kongrede, delegelerin ve izleyicilerin oturacağı sandalyelerin üzerlerine Türk Bayrakları ve AKP bayrakları konuldu. Kongre boyunca bazı delegeler ve konuklar, sandalyelere bırakılan Türk Bayraklarına ve AKP bayraklarına yaslanarak üzerlerine oturdular.

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Yayınlanma Tarihi:08:25,
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