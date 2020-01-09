AKP-MHP ittifakını eleştiren MHP’li meclis üyesi ihraç ediliyor

MHP Palu İl Genel Meclis Üyesi Haşim Karacimşit partisiyle ilgili yapmış olduğu açıklamaların sonrasında kesin ihraç talebi disiplin kuruluna sevk edildi.

CUMHUR İTTİFAKINI ELEŞTİRMİŞTİ

Elazığ İl Genel Meclisi toplantısında Sosyal Yardımlaşma Vakfı Fonu üyeliği için yapılan seçimlerde, vakıf üyeliğine iki AKP'li ismin seçilmesine tepki gösteren MHP Palu İl Genel Meclis üyesi Haşim Karacimşit çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Karacimşit “İlde de iki il başkanı birbiri ile ticarette iş yapıyorlar. Peki, seçilen kişiler ve halkımız bu konuda bir sıkıntıda, vatandaşımıza biz ne diyeceğiz? Yeri geldi mi, MHP-AK Parti ortak… Halbuki ortaklıktan ziyade benim düşüncem iki lider koltuğunu koruması için destek veriyor” demişti.