AKP milletvekili Zülfü Demirbağ coronaya yakalandı

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Milletvekili Demirbağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Pazartesi günü yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıkması neticesinde, doktorlarımızın kararı ile tedavimi evde sürdürmekteyim. Hamdolsun ki sağlık durumum şu anda biraz daha iyi.

* Kuralları hassasiyetle uygulamanın önemini sağlığımızı kaybetmeden önce anlamak mühim. Bu vesileyle tüm hastalarımıza Cenab-ı Allah'tan şifalar niyaz ediyor, dualarınızı bekliyorum. (İHA)

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