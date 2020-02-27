Erdoğan açıkladı: İdlib’de üç şehidimiz var

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

*Siyaset Akademisi projesiyle amacımız ülkesine ve milletine siyaset yoluyla hizmet etmek isteyenlere teorik ve pratik zemini hazırlamaktır. 2008 yılında başlayan ve 12 yıldır devam eden Siyaset Akademisi’nde 74 bin kişiye eğitim verildi.

*Siyaset, akademide başlar’ sloganıyla gerçekleşecek 9 haftalık eğitim-öğretim sonrası yapılacak sınavda 70 puanı alanlara başarı sertifikası verilecektir. Akademiye eğitim için başvuranların 3’te 2’sinin teşkilatlarımızda görev almayanlardan oluşması, buranın geleceğin siyasetçilerini yetiştireceğine işaret ediyor.

*AK Parti’nin Gençlik Kolları’nda siyasete atılan arkadaşlarımızdan genel başkan yardımcısından, belediye başkanlığına her seviyeye gelenler var. Kadın Kolları’ndan gelip de en üst yönetime çıkanlar bulunuyor. Bu tablo AK Parti’nin bizatihi kendisinin bir siyaset okuluna dönüştüğünü gösteriyor.

*Ülkemizde bir süredir siyasetin ve siyasetçinin itibarını düşürmeye yönelik kampanyalar yürütülüyor. Ne kadar çok vatandaşımız partilerde aktif görev alırsa, siyasetin kalitesi de o derece artar. AK Parti’nin üye sayısının 10,5 milyona ulaşmasıyla gururumuzun nedeni halkımızın siyasetle ilgili olmasıyladır.

“SİZ BU MİLLETE ÇOK ÇEKTİRDİNİZ”

*Siyasetteki makamlar ilanihaye orada bulunmak için değil, en doğru ve hayırlı hizmetleri vermek için vardır. Ben siyasetçiyim, Cumhurbaşkanıyım, başbakanım, bakanım… Buraya oturdum bu koltuktan kalkmayacağım diye bir şey yok.

*Ama orada Bay Kemal’in ağzından bazı şeyler çıkıyor. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanıyor. Siz zaten tek partili dönemden bu yana hep aynı şeyi söylediniz. Hâlâ geliyorsunuz, bu millet size buraları teslim etmez. Siz bu millete çok çektirdiniz. Bu millet bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz.

*Tarih boyunca nice büyüklü-küçüklü hükümdarlar, nice şan-şöhret sahipleri gelip geçmiştir. İster mütevazı köyünde olsun, ister ülke ve hatta dünya çapında olsun, bu kişilerden geriye sadece yaptığı hizmetler kalmıştır. ‘İnsan odur ki koya dünyada eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser’ sözü, hepimizin temel ilkesi olmalıdır.

“KİBİR EN TEHLİKELİ BATAKLIDIR”

*Kibir, tepeden bakma, insanları küçümseme, kendini üstün görme en tehlikeli bataklıktır. Bizim medeniyetimizde ve dinimizde böyle bir şey yoktur. Buraya saplandığınızda, artık iflah olmanız mümkün değildir.

*Yüreğinizden merhamet, beden dilinizden samimiyet, yüzünüzden tebessüm, dilinizden tatlılık, işinizden hasbilik eksik olmadığı sürece, siyasette önünüz hep açık demektir. Sınırlarınız, Allah'ın emirleri ve milletin beklentileridir.

*Adaletin olmadığı yer oksijensiz dünya gibidir, orada yaşanmaz.

“EĞİTİMDE KATSAYI ADALETSİZLİĞİNİ KALDIRDIK”

*Şimdi sizlere, hükümetlerimiz döneminde yaptıklarımızı, şöyle özetin özeti mahiyetinde kısaca hatırlatmak istiyorum. İşe başlarken milletimize, Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik temelleri üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik, yola böyle çıktık.

“ÜÇ ŞEHİDİMİZ VAR”

*Aynı şekilde İdlib’de de gelişmeler şu anda lehe döndü. 3 şehidimiz var mekanları cennet olsun. Onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Mücadele orada hala devam ediyor, edecek.

*Ruslarla görüşmeler devam ediyor, edecek. Biz şunu söylüyoruz. Biz Adana Mütabakatı ile İdlib’deyiz.