Akşener’in memleket masası önerisine AKP’den yanıt!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamasından satırbaşları:

* Ölümlerin hastalıklardan çok, yetersizliklerden ve bakımsızlıklardan kaynaklandığı tezinin aradan 1,5 asır geçti. Corona virüsü günlerinde aynı tabloyla karşı karşıya kalıyoruz.

* Dünyanın çeşitli yerlerindeki ölümlere baktığımızda aradan 1,5 asır geçtikten sonra bu tespiti haklı kılacak şekilde gerek müdahale, yoğun bakım altyapısındaki hazırlıksızların büyük oranda yer tuttuğunu görüyoruz.

* Yaşlı insanların bakımevlerinde içinde bulunduğu durum Avrupa’da son derece dramatik bir durum gösteriyor. G-20 pozisyonunda olan devletlerin insan odaklı sağlık politikasından ne kadar uzak oldukları ve yetersiz oldukları görüldü.

* Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçen şehir hastaneleri başta olmak üzere iktidarımızın ilk günden bu yana sağlık alanında gerçekleştirilen devrimler, güçlü altyapı, hastalara müdahale, hastaların misafir edildiği ortamlar, yoğun bakım açısından ne kadar hazırlıklı olduğumuzu göstermektedir.

* Bütün sağlık personelimize minnettarız. Hemşirelerimizin gününü kutluyoruz. Bu salgın günlerinde bir kere daha milletimizin takdirini kazanmıştır. Evine gidemeyen hemşirelerimiz var, çocukları, ailesi hastalanmasın diye. Bir kez daha sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz.

* Corona virüsü hayatla ilgili, ekonomi, politikalarla ilgili kabulleri altüst edeceği gözüküyor. Neoliberal küreselleşmenin bundan sonra nasıl bir şekil alacağı, daha insana dayalı bir küreselleşmenin nasıl olacağı tartışmalar büyük bir ivme ile güçleniyor.

* Küresel adalet ve sağlık güçleniyor. DSÖ Başkanı bir aşı bulunduğu zaman bunun herkese eşit dağıtılacağı önemli konulardan biri olacak.

DARBE SÖYLENTİSİ

* ‘Hükümet seçimle ya da başka şekilde gidecek’ diyenler ya da doğrudan bu imalarda bulunanlara maalesef ne parti genel başkanlarından bir yanıt gelmedi.

* Bugünlerde bile milletimizin temel değerlerine saldırıda konusunda bir şekilde hız kesmeyenlere cevap verme zaruretimiz de kaçınılmaz oluyor. Bu saldırılara karşı tabi ki susamazdık.

* Bu yalan doruk noktasına ulaştı. Hükümet darbe tartışması açıyor diyerek akla hayale gelmeyecek bir yalan ortaya atıldı. Esasında tartışmayı başlatan biz değiliz.

* İşi, TSK’ya iftira atmaya kadar getirdiler. ‘Görevden alın’ deyip kaos siyaseti yapıyorlar. Türkiye’nin bir darbe gündemi yoktur fakat belli bir siyasi odağın iflah olmaz bir darbecilik gündemi vardır.

LİBYA’DAKİ GELİŞMELER

* Bombalamaya devam ediyorlar. BM yetkilisi açık şekilde insanlık suçu olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi. Elçiliğimizin yakınına düşen roket kabul edilemez.

* Herhangi bir şekilde oradaki misyonlarımız, insanımız hedef olursa Hafter güçlerini, darbeci güçleri bundan sonra meşru hedef kabul edeceğimizi açık şekilde söylüyoruz.

* Herkes yapıp ettiklerine dikkat etsin. Türk misyonlarının hedef alınması demek kendilerini bizim için meşru hedef haline getirmek demektir.

“GİZLİLİK İÇERİSİNDE BİR İTTİFAK SÖZ KONUSU”

* (Sırrı Süreyya Önder’in İYİ Parti açıklaması) Biz tartışmayı izliyoruz. Benzer tartışmalar da oldu. Bizi şaşırtan husus şudur. Siyasi partilerin talebi toplumsal talepleri siyasi temsile çevirmektir.

* Biz Cumhur İttifakı’nın kimlerden oluştuğunu, verdiğimiz kıymeti, gücünü, güçlenerek devam edeceğini açık şekilde söylüyoruz. Karşımızdaki Millet İttifakı’nın bileşenleri sayıyı saymaya başladığımızda flulaşmaya başlıyor.

* Burada yapacakları şey şu; bu Millet İttifakı kimlerden oluşuyor? Hepimizin sicil amiri vatandaştır. Burada mahcubiyetle karışık bir gizlilik içerisinde bir ittifak söz konusu.

* O siyasi parti sürekli şunu söylüyor, HDP diyor ki, ‘Bizi zikretmezseniz de sürekli bizimle irtibat halindesiniz’. Ötekiler de diyor ki ‘hayır biz sizinle konuşmadık’. Bunu CHP’ye diğerlerine sormak lazım.

* Biz ittifakımızı, ilkelerimizi, siyasi duruşlarımızı paylaşıyoruz. Fakat öbür tarafa baktığınızda bir gizemlilik, sürekli olarak dolaylı cümle kurma, sürekli olarak imalarla kendini anlatma tavrı var. Bu ittifak kimlerden oluşuyor?

* Vatandaşımızın bunu bilme hakkı var. Yerel seçimlerde görüldü, açık bir ittifak var. Ama daha sonra biri diğerini terörle suçluyor, öteki de diyor ki, sen benimle ittifak kurmadın mı? Ortada Millet İttifakı’nı söylüyorsunuz, bu kimlerden oluşuyor, bunu bilmek herkesin hakkı.

MERAL AKŞENER’İN ÇAĞRISI

* Böyle bir masanın etrafında buluşalım dediğinizde asgari nezaketin ve kuralların ortaya çıkmış olması gerekir. Millet İttifakı içinde bir siyasi partinin temsilcileri darbeden bahsediyor ve kendi ittifakından tepki gelmiyor.

* Demokrasi gibi meşru bir şeyle darbecilik gibi gayrimeşru bir şeyin telif edilmesi söz konusu değil. Sürekli olarak ‘saray rejimi, illegal, antidemokratik’ diyenlerle neyi konuşacaksınız?

* En ufak siyasi meseleyi rejim meselesi haline getirmeyi çalışanlarla neyi konuşacaksınız? Biz demokratik rejimi konuşuyoruz karşımızdaki ise sistematik olarak Yassıada rejimine gönderme yapıyor. Neyi konuşacaksınız?

İLGİLİ HABER Akşener'den çağrı: Memleket masası kurulmalı

İLGİLİ HABER Erdoğan: Halkımızı bu sürece hazırlamalıyız