AKP ve CHP’liler onay vermedi! MHP’li başkan çıldırdı

Konya Ereğli Belediyesi’nin MHP’li Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu olağanüstü toplanan meclis üyelerinden Gülbahçe Mahallesi’ndeki tarihi taş evlerin restorasyonu için İller Bankası’ndan 50 milyonluk kredi alınması talebinde bulundu.

Oprukcu'nun restorasyon için istediği teklifi yüksek gören AKP ve CHP’li üyeler borçlanmaya onay vermedi. Kararı beğenmeyen MHP’li başkan, AKP ve CHP’li üyelerin belediye ile ilgili herhangi bir işlerinin yapılmaması talimatını verdi.

”BUNLARIN HEPSİ EVLERE ŞENLİK CİNSTEN”

Sosyal medya hesabından isim vermeden AKP’li meclis üyelerine tepki gösteren MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu: ”Ereğli'nin yıllardır çözüme kavuşturulamayan, kanayan yarası, taş evler sorunudur. Ereğli'de birçok siyasinin el attığı ama bir türlü çözemediği bu sorun her dönem adına rant kovalayanların meskeni olmuş, kimisi adliye binası olarak düşünülen alanı, rant sağlamak için sırf adliyeyi şehir dışına atanların mı ararsınız sadece kendi çıkarlarını düşünen siyasetçileri mi ararsınız bunların hepsi evlere şenlik cinsten insanlardır.”

”BU YANLIŞTAN DÖNMELERİ BEKLENTİMDİR”

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: ”Birileri Ereğli'ye hizmetten yoksun bırakmak, gelişimine ipotek koyanlar büyük bir hata içindedir ve vebale girmektedirler bu yanlıştan dönmeleri bu ve bundan sonrasında aynı tutum içinde olmamaları beklentimdir. Kendi çıkarları söz konusu olduğunda Ereğli Belediyesi’nin kapısını aşındıran, külhanbeyliği yapan sıra Ereğli’ye hizmete geldiğinde suspus olan acizler acınası haldedir.”

”BU KADAR BORÇ YÜKÜNE SOKMANIN KİMSENİN HAKKI YOK”

AKP Ereğli ilçe başkanı Zübeyir Dursun ise ”Biz yapılan hizmetlere taş koymuyoruz. Restore için geçen dönemde Konya Büyükşehir Belediyesi 20 milyona yaparız demiş ve projesi bile hazırlanmıştı. Nasıl oluyor da büyükşehir belediyesinin 20 milyon dediği projeye yerel belediye 50 milyon istiyor. Bu şehri bu kadar borç yükü altına koymaya kimsenin hakkı yoktur” dedi.