AKP’de iki başkan coronaya yakalandı!

Manisa'da corona virüsü vaka sayısını arttığı ve pandemi hastanesi olarak ilan edilen Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde vaka yoğunluğunun yaşandığı bugünlerde AKP Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ile AKP Kadın Kolları Başkanı Hatice Deveci'nin de Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

AKP İLÇE BAŞKANI KENDİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Corona virüsü vakasının yoğun yaşandığı Kula ilçesinde AKP Kula İlçe Ahmet Palabıyık, Covid-19 testinin pozitif çıktığını kendi sosyal medya hesabından duyurdu.

AKP Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Panik yok, her şey yolunda. 2 gün önce yapılan Covid testi pozitif çıktı dostlar. Ama sağlık durumum iyi şükür. Evde istirahatteyim. Sizde kendinize dikkat edin, tedbirlere uyun, bir de sizin durumunuza üzülmeyelim sonra. Arayıp soran mesaj atan herkese teşekkürler. Telefonlara yoğunluktan cevap veremedim hakkınızı helal edin. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere inşallah” ifadelerine yer verdi.

AKP İlçe Başkanı Palabıyık'ın ilçede bir düğüne katıldıktan sonra Covid-19 virüsünü kaptığı ve evinde karantinaya alındığı öğrenildi.

AKP KADIN KOLLARI İLÇE BAŞKANIN TESTİ DE POZİTİF ÇIKTI

Öte yandan AKP Kula Kadın Kolları İlçe Başkanı Hatice Deveci'nin de bir hafta önce yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve evinde karantinada olduğu öğrenildi.

Hatice Deveci'nin virüs testinin pozitif çıktığını AKP Manisa İl Başkanlığı ile Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı AKP'li Ömer Faruk Çelik sosyal medya hesaplarında duyurdu.

Şehzadeler Belediye Başkanı AKP'li Ömer Faruk Çelik, sosyal medya hesabında “Geçtiğimiz hafta COVİD-19 testi pozitif çıkan, şuan sağlık durumu iyi olan ve 1 haftadır evinde tedavisi süren AK Parti Kula Kadın Kolları Başkanımız Hatice Deveci’ye acil şifalar diliyorum'' ifadelerine yer verdi.

Deveci'nin de geçtiğimiz haftalar içerisinde İzmir'de bir katıldığı bir düğünde Covid-19 virüsünü kaptığı ve Kula Devlet Hastanesi'nden tedavi altında öğrenildi.