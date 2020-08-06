AKP’de Diyarbakır krizi: 12 ilçe başkanının istifası istendi

Diyarbakır'da Sur, Eğil ve Çüngüş ilçe başkanlıklarına atama yapan AKP Genel Merkezi, Diyarbakır İl Başkanlığı'na yazı göndererek Bağlar, Yenişehir, Lice, Kulp, Hazro, Bismil, Silvan, Çınar, Ergani, Kayapınar, Hani ve Dicle ilçe başkanlarının da istifasını istedi.

“İSTİFALARI GENEL MERKEZİMİZ İSTEDİ”

İstifalara ilişkin konuşan AKP Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak, “Genel merkezimiz 12 İlçe başkanımızın istifasını istedi. Bu tamamen genel merkezimizin almış olduğu bir karardır. Ancak şu an ilçe başkanlarımız görevlerinin başındadır. Genel merkezimiz kısa süre içinde alacağı kararları kamuoyu ile paylaşır” ifadelerini kullandı.