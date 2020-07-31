AKP’den Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’a şok!

Genel Sekreter Fatih Şahin, Twitter hesabından köşe yazarı Abdurrahman Dilipak’ın kadınlara yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Kadına yönelik fiziki veya sözlü, her türlü şiddetin karşısında durmanın bir insanlık vazifesi olduğunu belirten Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* İster fiziki olsun ister sözlü, kadına yönelik şiddet asla kabul etmeyeceğimiz, asla tolerans göstermeyeceğimiz insanlık dışı bir eylemdir, vicdansızlıktır.

* Emekleri, fedakarlıkları ve mücadeleleri ile dünümüzü ve bugünümüzü inşa eden ve geleceğimizi şekillendirecek olan kadınlar her türlü fikri ayrılığın ve tartışmanın üzerinde ve ötesinde, bizim için ayrıcalıklı bir yerdedir”

“AKP’Lİ KADINLARA DÖNÜK NİTELEMELER…”

Dilipak’a dava açacaklarını belirten Şahin açıklamasının devamında şunları kaydetti:

* Partimizin kurumsal itibarını zedelemeye, toplumsal barışımızı tahrip etmeye, halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak aşağılamaya yönelik ayrımcı ve bayağı söylemler yaptırımsız kalmamalıdır.

* Tüm kadınların haklarını korumak için çalışmalarımızı sürdürmek görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Ayrıca AK Partili kadınlara dönük asla kabul etmeyeceğimiz açıklama ve nitelemelerle de mücadelemiz sürecektir.

* Bunu temin için gerekli hukuki ve cezai müracaatlarda bulunmak ve yargısal süreçlerin takipçisi olmak her zaman öncelikli görevimizdir.

DİLİPAK NE YAZMIŞTI?

Dilipak İstanbul Sözleşmesi’ni konu aldığı “AKP’nin papatyaları” başlıklı yazısında şunları kaydetmişti:

* AK Parti içindeki AKP'liler, FETÖ'nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar.

* Malum ‘Yeşil Sermaye’ de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim ‘Yeşil sermaye’ davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi?

* Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz!