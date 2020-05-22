AKP’den iki farklı açıklama!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni partilere milletvekili transferi iddiası üzerine gündeme getirdiği ‘Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu’ değişikliği önerisine AKP'den AKP’den cephesinden iki farklı açıklama geldi.

BOSTANCI: HUKUKİ ÇALIŞMAYI MHP İLE BİRLİKTE YÜRÜTMEKTEYİZ

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Halkın tayin mv.lerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz. Tekemmül ettiğinde diğer partiler ve kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

TURAN: BİZİM BU KONULARDA BİR HAZIRLIĞIMIZ YOK

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya konuşan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Bizim bu konularda bir hazırlığımız yok…” demişti.