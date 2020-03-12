AKP’den corona virüsü kararı… Kızılcahamam kampı iptal edildi

AKP&#8217;nin 3-4-5 Nisan&#8217;da yapılması planlanan Kızılcahamam kampı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. (İHA). Ayrıntılar geliyor&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/akpden-corona-virusu-karari-kizilcahamam-kampi-ertelendi-5676196","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/akpden-corona-virusu-karari-kizilcahamam-kampi-ertelendi-5676196","pageType":"yazi","pageIdentifier":5676196,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"AKP&#8217;den corona viru00fcsu00fc kararu0131&#8230; Ku0131zu0131lcahamam kampu0131 iptal edildi"});aip('newsArticle', {"identifier":5676196,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/akpden-corona-virusu-karari-kizilcahamam-kampi-ertelendi-5676196/","headline":"AKP&#8217;den corona viru00fcsu00fc kararu0131&#8230; Ku0131zu0131lcahamam kampu0131 iptal edildi","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["AKP","Corona"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Hazar u015eahsuvar","dateCreated":1584019738,"datePublished":1584019738,"dateModified":1584019959,"info":"{"seo_news":"false"}"});