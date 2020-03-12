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AKP’den corona virüsü kararı… Kızılcahamam kampı iptal edildi

AKP'nin 3-5 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan kampı corona virüsü nedeniyle iptal edildi.

16:28 -
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AKP’den corona virüsü kararı… Kızılcahamam kampı iptal edildi

AKP’nin 3-4-5 Nisan’da yapılması planlanan Kızılcahamam kampı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. (İHA)

Ayrıntılar geliyor…

AKP Corona
Son güncelleme: 16:32 12.03.2020
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