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AKP’den DEVA’ya geçti diye ‘gıyabi cenaze namazı’ kılacaklar

Eski AKP Rize İl Başkanı ve eski milletvekili Hasan Karal'ın Ali Babacan'ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) Kurucular Kurulu listesinde yer alması Rize'yi karıştırdı.

19:01 -
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AKP’den DEVA’ya geçti diye ‘gıyabi cenaze namazı’ kılacaklar

AKP’nin Rize'deki kurucu il başkanı Hasan Karal’ın DEVA Partisine geçme kararı almasının ardından başlayan tartışma devam ediyor.

Sosyal medya sitesi Facebook üzerinden örgütlenen bir grup AKP’li vatandaş, AKP’lileri 13 Mart Cuma günü, cuma namazından sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gıyabi cenaze namazı kılmaya davet etti.

Yayınlanan çağrı metninde şu ifadeler kullanıldı:

* Tüm davasına sadık olanları Rize meydanında cuma namazından sonra bekliyoruz. Recep Tayip Erdoğan ve davasına ihanet edenleri yaşarken hayatımızdan çıkartmak maksadıyla yaşayan ölülerin cenaze namazıdır.

* Recep Tayyip Erdoğan'a gönül vermiş gerçek dava sahiplerinin mutlak katılmaları mecburidir. Vakit Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkma vaktidir. (İHA)

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Son güncelleme: 19:25 10.03.2020
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