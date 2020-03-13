AKP’den flaş karar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ın Türkiye’de ikinci corona virüsü (Covid-19) vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından AKP’den flaş bir karar geldi. AKP Grup Başkanlığı önümüzdeki hafta yapılması planlanan grup toplantısını iptal edildiğini duyurdu. Parti ayrıca, ikinci bir karara kadar grup toplantılarına ziyaretçi alınmayacak.

AKP Grup Başkanlığı’ndan milletvekillerine gönderilen mesajda, “Bu hafta 18 Mart Çarşamba günü grup toplantımız yapılmayacaktır. İkinci bir karara kadar grup toplantılarımıza ziyaretçi alınmayacaktır” denildi.

Corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da yurt dışı ziyaretlerini ve yurt içindeki bazı programlarını iptal etmişti.