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AKP’den İstanbul’da ‘100 bin üye’ etkinliği

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri de dahil birçok etkinlik salgın nedeniyle yasaklanırken, AKP İstanbul'da yeni parti üyelerinin de katıldığı büyük çapta bir etkinlik düzenledi. İstanbul Valiliği dün etkinliklerin yasaklandığını duyurmuş ancak kararı pazartesi gününe ertelemişti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın da katıldığı etkinliğe yoğun katılım sağlandı.

22:31 -
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AKP’den İstanbul’da ‘100 bin üye’ etkinliği

Corona virüsü (COVID-19) salgını nedeniyle etkinlikler bir bir yasaklanırken, AKP ‘100 bin yeni üye’ programını İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Etkinlikte oturma düzeninde sosyal mesafeye dikkat edilse de yoğun katılımın sağlandığı görüldü. İstanbul Valiliği dün açıkladığı yeni corona virüsü tedbirleri kapsamında, şehirdeki her türlü konser, festival ve gösteri etkinliğinin yasaklandığını duyurmuş ancak bu kararın açıklanmasından birkaç saat sonra ek bir kararla kararın Pazartesi gününden itibaren uygulanacağı bildirmişti.

Bu kararın alınmasında AKP’nin İstanbul’daki etkinliğinin etkisi olduğu öne sürüldü.

100 BİN ÜYEYLE STADYUMDA YAPILACAKTI

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak bir konuşma yaptı.

Erdoğan, bu programın 100 bin yeni üyenin tamamının katılımıyla yapmayı istediklerini, ancak salgın şartları sebebiyle sınırlı bir katılımla yapıldığını belirtti.

Erdoğan, İstanbul’un en büyük stadyumlarından birinde bu programı gerçekleştirmeyi planladıklarını ancak salgının bunu engellediğini ifade etti.

106 BİN ÜYE KAZANDIRILDIĞI AÇIKLANDI

Partiye yeni katılanları selamlayan Erdoğan, AKP’nin 10 buçuk milyonu aşkın üyesi olduğunu söyledi. Yeni program kapsamında partiye 106 bin üye kazandırıldığı açıklandı.

Erdoğan’ın konuşmasının ardından sahnede merasim töreni düzenlendi. Birçok parti üyesi sahneye davet edildi. Plaketler ve hediyeler verildi. Bu sıralarda sık sık sosyal mesafe uyarısı yapıldı.

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